Laga Pramusim Sporting CP vs AS Roma di Portugal, Tabata Buyarkan Kemenangan AS Roma

AS ROMA KALAH - Laga pramusim Sporting CP vs Roma dihelat di Estadio Algarve, Portugal, Selasa 19 Juli 2022 waktu setempat atau Rabu dini hari WIB. AS Roma besutan Jose Mourinho kalah 2-3. Pemain pengganti Sporting CP Tabata, membuyarkan kemenangan AS Roma pada menit ke-86 pada laga pramusim Sporting CP vs AS Roma.