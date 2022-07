Tinggalkan Juventus, Paulo Dybala Bergabung AS Roma, Dikontrak 3 Tahun

PAULO DYBALA KE AS ROMA- Penyerang Juventus, Paulo Dybala. Dybala kembali mencetak gol pada laga Juventus vs Udinese di pekan ke-22 Liga Italia 2021-2022 yang digelar di Stadion Allianz, Turin, Sabtu (15/1/2022) waktu setempat. Penyerang Juventus, Paulo Dybala sepakat bergabung dengan AS Roma dengan masa kontrak tiga tahun.

POS-KUPANG.COM – Bursa transfer musim panas 2022 terus bergulir. Penyerang Juventus, Paulo Dybala sepakat bergabung dengan AS Roma dengan masa kontrak tiga tahun.

Sebagaimana dilaporkan Sky Sports Senin 18 Juli 2022 siang WIB, kabar transfer Paulo Dybala mengencang setelah agen sang pemain bertemu dengan kubu AS Roma.

Pihak AS Roma disebut memberikan tawaran kontrak tiga tahun hingga 2025 kepada Paulo Dybala dengan gaji 6 juta euro (Rp 90 miliar) per musim termasuk bonus.

Berdasarkan laporan Sky Sports, pemain asal Argentina itu kini telah menerima tawaran I Giallorossi.

Pakar transfer Eropa, Fabrizio Romano, pun turut melaporkan transfer tersebut dan telah menuliskan jargonnya yaitu "here we go".

AS Roma akan mendapatkan Dybala secara gratis. Pasalnya, kontrak pemain berusia 28 tahun itu sudah berakhir bersama Juventus.

Pelatih AS Roma, Jose Mourinho, dikabarkan menjadi faktor kunci dalam transfer Dybala.

Morinho disebut telah menelpon Dybala untuk menyakinkan sang pemain terkait proyek bersama I Giallorossi.

Selain The Special One, pemilik AS Roma, Dan Friedkin, juga berperan dalam transfer eks pemain Palermo itu.

Saat ini, dokumen-dokumen untuk transfer Dybala masih dalam proses. Namun, pengumuman transfer dilaporkan akan datang dalam waktu dekat.

Dybala sekarang terbang ke Portugal dan akan menjalani tes medis dalam beberapa jam ke depan. Skuad AS Roma sendiri tengah berada di Portugal untuk mempersiapkan ajang pramusim. (Kompas.com/Celvin Moniaga Sipahutar)

