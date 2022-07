Bakat Arsya Terlihat, Diturunkan dari Sang Ayah Anang Hermansyah, Ashanty: Bakal Jadi Penyanyi

POS KUPANG.COM -- Pehantian publik pada dua anak Anang Hermansyah dan Ashanty sejauh ini lebih tertujuh pada Arsy

Lantaran sang putri kerap diekpose media dan kerap menunjukan bakat nyanyi di media sosial

Namun sang adik, Arsyah juga memiliki talenta yang sama. Semua diturunkan dari kedua orangtuanya yang berprofesi sebagai penyanyi dan berkecimpung dalam dunia musik

Bakat Arsya itu ditunjukan Ashanty di akun instagramnya yang memperlihatkan adik Arsy itu sedang menyanyi mengikuti musik di mobil yang membawa mereka

Isrti ANang Hermansyah , Ashanty pun mengungkapn tanda-tanda putranya juga bakal menjadi penyanyi

Sumpah ini adek gemesh banget @arsya.hermansyah bakal jadi penyanyi juga kayaknya hehe dimobil jalan darat udah 7 jam, tiba2 pas ada lagu ini dia ikut nyanyi. dan sebelum video ini nyanyi nya nada nya pas banget akhirnya kita suru ulang hehe

Putri sambung Ashanty, Aurel Hermansyah pun memberikan reaksi kangen pada adik sambungnya itu.

aurelie.hermansyah *** Adeekkkk i miss you SO MUCH!! Adek udh ga kecil lg aaaa smpe jkt aku culik nginep dirumah ya!!!

Semengara natizen lain pun memberikanb komentar mengenai sosok Arsya yang mirip sang ayah , Anang Hermansyah

fraubudiarsya */** Mirip banget Sama Mas Anang ya Buun @ashanty_ash

jessica.christt *** Kangennnnn si biduyy

bubudewi *** Wooww Adeekk... anak kece Bubu emang da best paling kereenn.. luv Adek

lindha.uk2020 *** Keren bangeet Arsya

supportkeluargaasix *** Bunda plisssssss less kan dia berbakat suaranya tinggggii bagussssss bangettttt