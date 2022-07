Ashanty Tetiba Berjanji Pada Arsya Bakal Melindungi Putrinya, Natizen Beri Reaksi Ini

POS KUPANG.COM -- Ashanty kini sedang berada di Amerika bersama keluarga besarnya

Hari-hari ini, ibu dua anak bersama Anang Hermansyah serta putra sambungnya , Azriel Hermansyah menghabiskan waktu untuk menikmati alam dan wahana serta sejumlah destinasi wisata di negeri paman sam tersebut

Di tengah-tengah liburan itu, Ashanty tetiba saja mengucapakan janji pada putri kandungnya , Arsy Hermansya

Ucapan janji dilampirkan bersama unggahan foto istri Anang Hermansyah itu tengah memeluk hangat sang buah hati

Terlihat jelas begitu besar kasih sayang seorang ibu untuk sang putri yang baru berusia delapan tahun itu

Dalam kalimat berbahasa Inggris , ibu sambung Aurel Hermansyah itu mengucapkan dan membagikan kalimat janjinya di akun instagramnya Ashanty_ash

JANJI -- Unggahan Ashanty yang menguncapkan janji akan selalu ada dan melindungu putrinya , Arsy Hermansyah (Instagram)

ashanty_ash *** Dearest Daughter

I promise i will be by your side, till the end of time. I will hold your hand even in your darkest hour, or when the world isn’t kind to you, mom will always protect you. I will also do the same to all my children. Cause a mother love is unconditional love

Putri tersayang

Aku berjanji akan berada di sisimu, sampai akhir waktu. Aku akan memegang tanganmu bahkan di saat-saat tergelapmu, atau ketika dunia tidak baik padamu, ibu akan selalu melindungimu. Saya juga akan melakukan hal yang sama kepada semua anak saya. Karena cinta seorang ibu adalah cinta tanpa syarat

Natizen pun memberikan komentar yang beragan

yansensetiawan *** Emang contoh bunda idaman