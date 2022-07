Promo Indomaret Terbaru 13 Juli 2022, Product of The Week Campina Rp 10.000/3, Gratis 5 pcs Indomie

POS-KUPANG.COM - Bagi pelanggan Indomaret, ada kabar gembira di hari ini Rabu 13 Juli 2022, Indomaret mengeluarkan katalog promo terbaru yakni Product of The Week untuk periode 13-19 Juli 2022, promo heboh, dan promo Indomaret Super Hemat Indomaret dengan periode yang sama 13-19 Juli.

Pelanggan Indomaret selalu menanti program Promo Indomaret karena melaluinya bisa mendapatkan beragam produk dengan harga yang murah dan terjangkau dan ada yang menarik ada promo untuk gratis Indomie

Simak beragam Promo Indomaret hari ini Rabu 13 Juli 2022 :

1. Product of The Week

Indomaret juga ada Product of The Week tiap minggunya, Periode 13-19 Juli 2022.

Apa aja sih? Yuk cek sekarang!

S&K Tambahan diskon ShopeePay/Gopay & cashback Ovo:

1. Khusus pembayaran penuh di toko Indomaret.

2. Tambahan diskon / cashback yang didapatkan berlaku untuk maks. 1 (satu) produk per transaksi per struk.

3. Transaksi maks 5(lima) kali per hari.

4. Transaksi Ovo maks 1(satu) kali per user/PTW/periode.

NB: Berlaku Nasional (kecuali Indomaret Point)

- HARGA DI LUAR JAWA & BALI +Rp1.000

Beragam Produk yang masuk dalam Promo Product of The Week diantaranya :

- Lasegar Twist 320 ml Beli 2 Gratis 1

- Campina ice Cream hula-hula 45 ml harga spesial beli 3 Rp 10.000