Bintang Timur Atambua Satu Grup Bersama Persija dan Borneo

POS-KUPANG.COM, KUPANG - Panitia Nusantara Open Piala Prabowo 2022 telah melakukan drawing. Sebanyak 16 tim terbaik dari seluruh Indonesia akan bertarung dalam turnamen yang akan digelari di Stadion Pakansari, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, pada 16-31 Juli 2022.

Dari hasil drawing, wakil NTT, Akademi Bintang Timur Atambua (BeTA) akan bergabung di Grup D bersama Borneo FC, Maluku Utara SLC, Persija Jakarta.

Grup A: Persis Solo, PSLS Lhokseumawe, PSIS Semarang, dan Tiga Naga FC.

Grup B: PSM Makassar, PSA Ambon, PSS Sleman, Asifa.

Grup C: Persib Bandung, Garuda Nusantara, Persipura, dan ASIOP.

"Walau BeTA masuk grup neraka bersama persija, Borneo FC dan SSB Malut, anak-anak tidak gentar dan menyambut baik hasil drawing," kata Manager BeTA, Serena Francis seusai drawing.

Serena mengatakan, justru bergabung dalam grup neraka akan memberikan pengalaman besar kepada pemain. "Ini keuntungan mencoba mental pemain kalau ketemu tim bagus, mental bagus, pasti bagus sekali untuk kompetisi nanti," ujarnya.

"Untuk itu, kami menekankan kepada pemain untuk siap diri menghadapi turnamen ini. Menurutnya, semua tim dalam grup itu juga menganggap berat. Itu jadi tantangan, gak boleh minder dengan nama besar klub atau akademi, karena semua tim saling tidak mengetahui kekuatan," ujarnya.

Turnamen ini akan digelar di dua tempat yakni Nusantara Polo Club dan kedua di Stadion Pakansari, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, pada 16 - 31 Juli 2022. Ketua Pelaksana Nusantara Open 2022, Aji Jaya Bintara menuturkan, kompetisi ini merupakan salah satu visi dari Prabowo Subiabto untuk mencetak generasi emas sepakbola Indonesia.

"Dari arahan beliau ( Prabowo Subianto) akhirnya kami dengan bapak ketua dewan pengarah berinisiatif untuk menyelenggarakan suatu turnamen yang mengundang the best of the best dari akademi di indonesia, oleh karena itu kami memutuskan mengundang 8 akademi terbaik dari liga 1, dan 8 akademi non liga 1 tetapi sudah dikenal luas sebgai penghasil bakat-bakat sepakbola terbaik," ujarnya kepada awak media.

Adapun dari 16 tim yang akan bertanding, kata Aji, semua dipilih berdasarkan riset dan prestasi tiga tahun terakhir.

Kemudian, tujuan diselenggarakannya turnamen ini adalah sebagai ajang mencari bakat-bakat pesepakbola yang nantinya akan diberikan beasiswa di Akademi Nusantara Bersatu.

"Jadi nanti akan ada beasiswa untuk 30 sampai 35 pemain, tentu beasiswa itu kami rangkai dengan sistem yang terintegrasi, dan ini turnamen pertama yang menggunakan full big data analisis dalam menilai setiap pemain," kata Aji.

Dengan sistem yang terintegrasi, nantinya penilaian terhadap pemain akan dinilai berdasarkan tiga aspek, yaitu aspek mental, aspek teknik, dan aspek fisik.

Ketua Dewan Pengarah Nusantara Open 2022 Piala Prabowo Subianto, Fary Djemy Francis menambahkan, dengan kategori usia 16 tahun, akan menjadi landasan untuk menumbuhkan pemain-pemain berbakat kedepan untuk Indonesia. *