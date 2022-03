Polres Manggarai Barat Gelar Tes Kesamaptaan Jasmani Berkala

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Gecio Viana

POS POS-KUPANG.COM, LABUAN BAJO - Kepolisian Resor Manggarai Barat (Polres Mabar), menggelar tes kesamaptaan jasmani semester 1 Tahun Anggaran b2022 di halaman Markas Komanda (Mako), Jumat 11 Maret 2022.

Tes kesamaptaan jasmani merupakan kegiatan rutin yang lakukan 6 bulan sekali meliputi lari selama 12 menit, melakukan push up, sit up, lari lingkar delapan, chinning up untuk polwan dan restock untuk polisi laki-laki.

Kegiatan tersebut dipimpin Kepala Bagian Sumber Daya Manusia (Kabag SDM) Polres Mabar, Kompol Sahidin Suna,

Kapolres Mabar AKBP Felli Hermanto melalui Kabag SDM, Kompol Sahidin Suma menyampaikan kegiatan itu dilakukan untuk mengetahui kemampuan fisik anggota polri, khususnya yang bertugas di Polres Mabar.

Menurutnya, kegiatan itu merupakan kegiatan berkala yang dilakukan sebanyak 2 kali dalam setahun.

"Sebelum kegiatan dilaksanakan semua anggota wajib mengecek tensi yang dilakukan oleh tim medis dari Seksi Biddokkes Polres Mabar," katanya dalam keterangan yang diterima POS-KUPANG.COM.

Dikatakan, selain untuk meningkatkan kondisi fisik anggota kegiatan ini lakukan penilaian di SDM budaya unggul yang masuk dalam 13 komponen polri.

“Semua anggota wajib ikut, karena ada penilaian di SDM budaya unggul, jika tidak ikut maka tentu anggota yang bersangkutan tidak memiliki nilai" tegasnya.

Perwira bunga satu itu berharap, semua anggota Polres Mabar mengikuti kegiatan ini sesuai tahapannya.(*)

