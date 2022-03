Mourinho Mengaku Beruntung AS Roma Bisa Cetak Gol Saat Melawan Vitesse

POS-KUPANG.COM – Pelatih AS Roma, Jose Mourinho, mengakui beruntung timnya bisa mencetak gol saat melawan Vitesse. Menurutnya, laga melawan Vitesse itu adalah pertandingan sulit.

AS Roma dan Leicester City kompak memetik kemenangan pada leg pertama babak 16 besar Europa Conference League.

Laga-laga leg pertama 16 besar Europa Conference League serentak digelar pada Jumat (11/3/2022) dini hari WIB.

AS Roma yang menyambangi markas Vitesse di Gelredome, menang tipis 1-0 berkat gol yang dicetak Sergio Oliveira.

Pelatih AS Roma, Jose Mourinho, mengakui laga melawan Vitesse adalah pertandingan sulit dan timnya beruntung bisa mencetak gol.

Baca juga: Wow, Ini Jadi Alasan Jose Mourinho Mau Jadi Pelatih AS Roma Setelah Didepak Hotspur ? Info Sport

"Kami tidak melakukan apa pun untuk mencetak gol itu. Kami memiliki masalah dan beruntung," kata Mourinho, dilansir dari Football Italia.

"Namun, kami bermain jauh lebih bagus pada babak kedua. Secara defensif, kami mengontrol dengan bagus. Itu adalah pertandingan yang sangat sulit," tutur Mourinho. Selain

AS Roma, Leicester City juga memetik kemenangan atas Rennes. Tim berjuluk The Foxes itu menang 2-0 berkat gol-gol Marc Albrighton dan Kelechi Iheanacho.

Adapun leg kedua 16 besar Europa Conference League dijadwalkan berlangsung pada Jumat (18/3/2022) dini hari WIB.

Baca juga: Nasib Buruk AC Milan, Takluk dari Spezia & Inter Milan, Kini Harus Hadapi Ujian Lawan AS Roma

Hasil leg pertama 16 besar Europa Conference League Jumat (11/3/2022) Partizan vs Feyenoord (2-5) Slavia Praha vs LASK (4-1) Vitesse vs Roma (0-1) PAOK vs Gent (1-0) PSV vs Copenhagen (4-4) Bodo/Glimt vs AZ Alkmaar (2-1) Leicester City vs Rennes (2-0) Marseille vs Basel (2-1) (Kompas.com/ Farahdilla Puspa)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Hasil Conference League: AS Roma Tekuk Vitesse, Mourinho Mengaku Beruntung", Klik untuk baca: https://bola.kompas.com/read/2022/03/11/06190588/hasil-conference-league-as-roma-tekuk-vitesse-mourinho-mengaku-beruntung.