Wow, Ini Jadi Alasan Jose Mourinho Mau Jadi Pelatih AS Roma Setelah Didepak Hotspur ? Info Sport

POS KUPANG.COM-- - Nama Jose Mourinho muncul beberapa jam setelah AS Roma memutuskan berpisah dengan Paulo Fonseca.

Apa alasan Jose Mourinho bersedia melatih AS Roma dan kembali ke Liga Italia?

Rentetan hasil buruk yang dialami Tim Serigala Ibu Kota dalam beberapa laga terakhir diyakini menjadi penyebab kontrak Fonseca tak diperpanjang.

Jose Mourinho sendiri memang sedang dalam posisi lowong alias menganggur usai didepak klub Liga Inggris, Tottenham Hotspur, pada April lalu.

Pelatih asal Portugal itu membeberkan alasan menerima tawaran dari AS Roma.

“Renjana besar dari suporter AS Roma yang meyakinkan saya menerima pekerjaan ini. Saya tidak sabar memulai persiapan musim depan,” kata Mourinho, dikutip BolaSport.com dari Football Italia.

“Untuk saat ini saya berharap Paulo Fonseca bisa mencapai hasil terbaik. Semoga media Italia juga bisa menerima kalau saya hanya akan berkomentar pada waktunya.”

Reaksi Mourinho saat Tottenham Spurs tersingkir dari Liga Eropa (Damir Sencar/AFP)

Sosok yang pernah menjuluki dirinya sendiri sebagai The Special One itu menambahkan, ia sudah mendapat gambaran jelas soal target yang ingin dicapai AS Roma.

Pelatih kepala Tottenham Hotspur Portugis Jose Mourinho (kiri) berjabat tangan dengan striker Tottenham Hotspur Korea Selatan Son Heung-Min (kanan) di akhir pertandingan sepak bola Liga Utama Inggris antara Tottenham Hotspur dan Chelsea di Stadion Tottenham Hotspur di London, pada 4 Februari , 2021. (NEIL HALL / POOL / AFP)

“Setelah bertemu pemilik klub dan Tiago Pinto (manajer tim), saya langsung paham skala ambisi AS Roma. Ambisi mereka sama dengan ambisi dan motivasi saya selama ini,” tutur Mourinho.

“Bersama-sama, kami ingin membangun proyek untuk menjadi juara dalam beberapa tahun mendadak,” ucap Mourinho melanjutkan.