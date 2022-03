Beijing Kecam Larangan AS terhadap Energi Rusia, Tongkat 'Sanksi' Tidak Akan Menghasilkan Perdamaian

Beijing Kecam Larangan AS terhadap Energi Rusia, Mengatakan Menggunakan Tongkat 'Sanksi' Tidak Akan Menghasilkan Perdamaian

POS-KUPANG.COM - Presiden AS Joe Biden menandatangani perintah eksekutif pada hari Selasa 8 Maret 2022 yang melembagakan larangan total terhadap pasokan energi Rusia, bersumpah bahwa larangan minyak dan gas yang bersumber dari Rusia akan memberikan “pukulan kuat lainnya bagi mesin perang Putin.”

Biden mengakui bahwa keputusan itu akan menimbulkan "biaya" pada orang Amerika, tetapi menyarankan bahwa "mempertahankan kebebasan memiliki biaya."

Beijing mengutuk keras keputusan Washington untuk secara sepihak menghentikan impor energi Rusia, kata juru bicara Kementerian Luar Negeri China Zhao Lijian.

“China sangat menentang sanksi sepihak yang tidak memiliki dasar dalam hukum internasional. Menggunakan tongkat sanksi di setiap kesempatan tidak akan pernah membawa perdamaian dan keamanan, tetapi menyebabkan kesulitan serius bagi ekonomi dan mata pencaharian negara-negara yang bersangkutan,” kata Zhao, berbicara pada briefing di Beijing Rabu, ketika diminta untuk mengomentari keputusan Washington untuk melarang Impor energi Rusia.

“China dan Rusia selalu menjaga kerja sama yang baik di bidang energi dan akan terus melakukan kerja sama perdagangan normal, termasuk perdagangan migas, berdasarkan prinsip saling menghormati, kesetaraan, dan saling menguntungkan,” tambah juru bicara itu.

Presiden Biden memberlakukan larangan total pada pasokan energi Rusia pada hari Selasa, termasuk minyak dan gas, dan mengatakan Washington akan "bekerja sama dengan Eropa dan mitra kami untuk mengembangkan strategi jangka panjang untuk mengurangi ketergantungan mereka pada energi Rusia juga."

Rusia menyumbang sekitar 20 persen dari produksi gas alam global, dan sekitar 10 persen dari pasokan minyak dunia.

Terlepas dari statusnya sebagai produsen minyak terbesar di dunia, Amerika Serikat bergantung pada minyak Rusia untuk sekitar 209.000 barel per hari (bph) dari konsumsi domestiknya hingga tahun 2021, atau hanya sebagian kecil dari hampir 20 juta bph penggunaan minyaknya.

Departemen Energi AS mengharapkan untuk mengimbangi sebagian hilangnya minyak Rusia dalam keseimbangan energinya dengan meningkatkan produksi minyak mentah domestik sebesar 60.000 barel per hari pada akhir tahun 2022 menjadi total 12,03 juta barel per hari.