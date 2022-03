Ayah Rozak Bangga! Kecantikan Ayu Ting Ting Diakui Dunia, Kalahkan Luna Maya

POS-KUPANG.COM - Pedangdut Ayu Ting Ting makin cantik saja.

Bahkan kecantikannya bisa mengalahkan artis dan model top tanah air seperti Luna Maya.

Pada tahun 2019 lalu, nama Ayu Ting Ting berhasil masuk nominasi 100 wanita tercantik di dunia versi TC Candler.

Pelantun lagu 'Sambalado' ini berhasil jadi satu-satunya pedangdut yang dinominasi dalam ajang bergengsi dunia ini.

Nama-nama artis cantik Tanah Air lainnya seperti Nagita Slavina dan Luna Maya pun berhasil digeser oleh Ayu Ting Ting dari daftar.

Sontak saja, Ayu Ting Ting langsung jadi perbincangan seantero negeri.

Sosok Ayu Ting Ting bahkan sejajar dengan para wanita cantik dari belahan lain di dunia seperti Song Hye Kyo, Suzy hingga Rose BLACKPINK.

Potret Ayu Ting Ting ini resmi masuk nominasi The 100 Most Beautiful Faces 2019 di akun Instagram @tccandlers pada 1 Oktober 2019.

"AYU TINGTING Official Nominee for The 100 Most Beautiful Faces of 2019."

"Nominate on Our YouTube channel. Comment something nice on our Instagram (@tccandler) to voice your support. #ayutingting #indonesia #singer #ayutingting92," tulis akun Instagram @tccandlers.