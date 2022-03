CEK Harga Mobil Murah Setelah Dapat Insentif PPnBM 2022, Masih Didominasi Mobil LCGC

Daftar mobil yang mendapat diskon PPnBM tertuang dalam Keputusan Menteri Perindustrian No. 852 Tahun 2022 tentang Kendaraan Bermotor dengan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Atas Penyerahan Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah yang Ditanggung oleh Pemerintah Tahun Anggaran 2022.

Berlaku hingga September 2022, total terdapat 16 produk yang masuk ke daftar penerima insentif PPnBM. Lima diantaranya yakni mobil berjenis low cost green car (LCGC).

Semua produk otomotif yang mendapatkan insentif terkait memiliki nilai pembelian lokal komponen (local purchase) minimum sebesar 80 persen. Sehingga, lebih selektif dibandingkan tahun sebelumnya.

Syarat mobil penerima diskon PPnBM tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 5 /PMK.010/2022.

Adapun skema pemberian diskon PPnBM LCGC dibebankan PPnBM sebesar 0 persen alias gratis pada kuartal I Januari-Maret 2022, PPnBM 1 persen pada kuartal II April-Juni 2022, dan PPnBM 2 persen pada kuartal III Juli-September 2022. Sisanya pada kuartal IV Oktober sampai Desember LCGC dikenakan PPnBM normal yakni sebesar 3 persen.

Segmen LCGC, terdapat lima model yang mendapat insentif PPnBM tahun ini. Toyota ada dua mobil yakni Toyota Agya, dengan tipe 1.2 G MT STD, 1.2 G MT Sport, 1.2 G AT STD, dan 1.2 G AT GR Sport. Kemudian ada juga Toyota Calya 1.2 E STD MT, 1.2 E MT, 1.2 G MT, 1.2 G AT.

Daihatsu Ayla juga kebagian 12 tipe, yakni 1.0 D MT MC, 1.0 D+ MT MC, 1.0 X MT MC, 1.01.0 X MT DLX MC, 1.0 X AT MC, 1.0 X AT DLX MC, 1.2 X MT MC, 1.2 X AT MC, 1.2 R MT MC, 1.2 R MT DLX MC, 1.2 R AT DC, dan 1.2 R AT DLX MC.

Kemudian untuk Daihatsu Sigra 1.0 D MT MC, 1.0 M MT MC, 1.2 X MT MC, 1.2 X MT DLX MC, 1.2 X AT MC, 1.2 X AT DLX MC, 1.2 R MT MC, 1.2 R MT DLX MC, 1.2 R AT MC, 1.2 AT DLX MC

Terakhir dari Honda ada Honda Brio Satya 1.2 S MT, 1.2 E MT, dan 1.2 E CVT.