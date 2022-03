Ini Data Terbaru Harga Bawang Masih Tinggi di Pasar Oesapa Kota Kupang

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM,Asti Dhema

POS-KUPANG.COM,KUPANG - Harga bawang masih tinggi di Pasar Oesapa Kota Kupang.

Salah satu pedagang di pasar Oesapa,Lende mengatakan harga bawang masih tinggi

"Harga bawang masih tinggi bawang merah kita beli Rp 15.000 - Rp 17.000 per kilogram dan jualnya Rp 20.000 per kilogram,"kata Lende.

Untuk bawang putih Lende menyampaikan bahwa harga sekarung bawang putih dengan berat 17-20 kilogram seharga Rp 400.000 dan dijual kembali dengan harga Rp 30.000 per kilogram.

Menurut Oktaviana (31) dia membeli bawang merah dengan harga Rp 14.000 per kilogram.

"Ambil dr orang. Kita beli per karung tapi dengan hitungan harga tetap per kilogram,"ungkap Oktaviana

Oktaviana melanjutkan,dia menjual bawang putih dengan harga Rp 30.000 per kilogram dengan harga beli bawang putih menurut Oktaviana per karungnya dengan harga Rp 420.000.

"Harga begitu sudah,kadang naik kadang turun,"ujar Oktaviana salah satu penjual bawang di Pasar Oesapa Kota Kupang pada Selasa,(1/3/2022). cr16