Harga Bawang Putih di Pasar Tradisional Naik Lagi

POS-KUPANG.COM | KUPANG -- Harga komoditi khususnya bawang putih terus merangkak naik. Karena ketersediaan stok harga bawang putih yang awalnya Rp 30.000 per kilogram sejak Desember kini naik signifikan menjadi Rp 70.000 per kilogram, bahkan beberapa pedagang bawang menjualnya dengan harga bervariasi.

Misalnya di Pasar Kasih Naikoten I ada yang menjual dengan harga Rp 70.000, Rp 80.000 bahkan hampir mencapai Rp 100.000 per kilogram.

Bulog Divre NTT kemarin masih menjual bawang putih dengan haga Rp 40.000 per kilogram namun per hari ini bawang putih dijual dengan harga Rp 65.000 per kilogram.

Kepala Bidang Komersial Bulog Divre NTT, Melky Lakapu, kepada POS-KUPANG.COM, di Kupang, Selasa (11/2/2020), mengatakan ston bawang putih di gudang Bulog tidak terlalu banyak hanya 300 kilo dan sudah terjual sehingga sisanya 100 kilo saja.

"Bulog menjual bawang putih ini sifatnya komersial bukan penugasan pemerintah sehingga masih menghitung modaldan keuntungannya. Tapi bila ada penugasan maka Bulog bisa langsung dibantu dan bisa cepat pengadaannya. Harganya pun lebih murah. Karena yang kami jual ini Bulog sendiri yang cari sehingga stoknya tidak terlalu banyak," tuturnya.

Kata Melky, bawang ini didatangkan dari Pulau Jawa. Selain bawang putih Bulog juga menjual bawang merah,minyak goreng, tepung terigu dan gula pasir.

"Tadi juga kami ke pasar untuk mengecek harga bawang, harganya sudah mencapai Rp 100 ribu per kilogram," ujarnya.(Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Yeni Rachmawati).