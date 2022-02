Misi Nyata Ketum PSSI: Timnas Sepak Bola Indonesia Melesat dan Berlari Seperti Kanada

POS-KUPANG.COM - Melesatkan peringkat timnas Indonesia seperti Kanada. Demikian ambisi Ketua Umum PSSI, Mochamad Iriawan.

Kenapa yang disebut Kanada, timnas yang berada di bawah konfederasi Amerika Utara (Concacaf)? Menurut Iwan Bule, sapaan akrab Mochamad Iriawan, Kanada baru saja dinobatkan sebagai "the best mover of the year FIFA".

Penghargaan tersebut disematkan ke Kanada setelah berhasil menjadi negara dengan kenaikan peringkat terbaik saat pengumuman peringkat FIFA per 10 Februari 2022.

Saat ini, Kanada bertengger di peringkat ke-33 FIFA. Padahal pada Desember 2020 lalu tim polesan John Herdman ini masih bercokol di urutan ke-72.

"Pada 2014, Kanada masih berada di peringkat ke-122 dunia. Jika dihitung dari Oktober 2014 ke Februari 2022, Kanada terbang 89 tingkat," ujar Iriawan, Sabtu 26 Februari 2022.

Capaian ini menjadi peringkat tertinggi dalam sejarah sepak bola Kanada. Peringkat tertinggi Kanada sebelumnya adalah ke-40 (1996).

Kanada pun mencetak rekor FIFA sejak memberlakukan sistem peringkat pada 1993. Rekor sebelumnya dicetak oleh timnas Jamaika pada 2015 dengan lompatan 21 tingkat dari peringkat ke-76 menjadi ke-55.

Gebrakan PSSI

Demi mengekor Kanada, Iriawan telah membuat beragam gebrakan. Satu di antaranya adalah merekrut pelatih asal Korea Selatan, Shin Tae-yong.

Shin Tae-yong merupakan juru taktik yang membuat Korea Selatan menekuk Jerman dengan skor 2-0 pada laga pamungkas grup F Piala Dunia 2018 lalu.