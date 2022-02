Memanas, Farmel FC Raih Point Atas Batavia FC di Liga 3 Nasional

POS-KUPANG.COM - Liga 3 Nasioanal telah kick off tanggal 6 Februari 2022 di group O yang mempertemukan Serpong City FC vs NZR Sumbersari dan Batavia FC vs Farmel FC di Stadion Gajayana Malang.

Pertandingan pertama Serpong City FC unggul atas NZR Sumbersari 3-0.

Farmel FC sendiri menang atas Batavia FC 2-0.

Pertandingan sangat menarik walaupun sejak pluit ditiup hujan turun sangat deras dan kondisi lapangan menjadi licin.

Kedua tim wakil dari banten Serpong City FC dan Farmel FC sukses mencuri 3 poin di babak 64 besar group O.

CEO Farmel FC Eko Setyawan mengeluhkan kondisi lapangan.

"Lapangan licin dan becek akibat hujan sehingga anak-anak kurang maksimal" ujar Eko Setyawan, Senin (7/2/2022).

Tetapi CEO Farmel tersebut tetap bersyukur atas kemenangan timnya.

"Alhamdulillah saya bersyukur, kami bisa mengamankan 3 poin di pertandingan pertama. Para pemain sangat kompak dan semangat, Batavia FC merupakan club Juara 1 DKI Jakarta, mereka punya kecepatan dan kualitas yang bagus," ucapnya.

Ceo Farmel FC tersebut juga menyemangati pemain dan pelatih agar tetap fokus untuk pertandingan berikutnya melawan tuan rumah NZR Sumbersari pada Rabu 9 Januari 2022.

Diketahui bahwa Farmel FC merupakan perwakilan dari Banten bersama Persikota FC dan Serpong City FC yang masuk ke laga babak 64 Liga 3 Nasional 2022. (dik)

