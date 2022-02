So Sweet, Jin BTS Beri Hadiah Mewah untuk Chef Lee Yeon Bok, Apa Itu? 

POS-KUPANG.COM - Bayangkan bisa mengatakan, “Teman saya adalah anggota BTS?” Kebanyakan orang tidak bisa, tapi satu orang yang bisa dengan yakin mengatakan ini adalah Chef Lee Yeon Bok.

Sejak dia bertemu BTS di Please Take Care Of My Refrigerator pada tahun 2017, dia telah menjadi #bestfriendgoals dengan tidak lain dari Jin BTS, dan mereka telah mengukuhkan status mereka sebagai teman sejati.

Keduanya terus-menerus terlihat bergaul satu sama lain dan berbagi pertemuan mereka di media sosial.

Baru-baru ini, Jin kembali membuktikan bahwa dia bisa melakukan segalanya setelah Chef Lee Yeon Bok memuji keahliannya setelah masterclass memasak mereka, menjelaskan bahwa makanannya “dibuat dengan sangat baik” dan “lezat.”

Pada tanggal 23 Februari, Chef Lee Yeon Bok memamerkan persahabatan ini lagi selama episode Godfather KBS.

Sementara dia memberi tuan rumah tur studionya, dia tidak hanya menjelaskan bahwa Jin sering mengunjungi studio, tetapi dia juga memamerkan beberapa hadiah yang diberikan Jin kepadanya, termasuk sebotol anggur.

Dan dia bahkan mengungkapkan bahwa dia juga menerima beberapa stroberi ikonik. Mereka adalah buah ikonik yang Jin telah dikenal untuk diberikan kepada orang-orang terdekatnya, termasuk keluarganya dan anggota BTS.

"Jin sering datang untuk bermain ketika dia memiliki waktu luang, datang dengan stroberi di tengah malam, dan sangat baik".

Selain hadiah-hadiah itu, satu bagian dari acara itu paling menonjol bagi pemirsa, dan saat itulah Chef Lee Yeok Bok menjelaskan bagaimana mereka benar-benar menjadi dekat.

Saat tuan rumah masuk ke ruangan lain, mereka melihat lemari es anggur besar di sudut ruangan.

