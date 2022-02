Bank NTT Raih GOLD AWARD Dalam Ajang Indonesia Information Technology Awards 2022

Bank NTT Raih Penghargaan Gold Award THE BEST IT FOR BANK COMPANY kategori Regional Development Bank dalam ajang Economic Review Indonesia Information Technology (IITA) Awards 2022.

POS-KUPANG.COM- PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur berhasil meraih Gold Award THE BEST IT FOR BANK COMPANY kategori Regional Development Bank dalam ajang Economic Review Indonesia Information Technology (IITA) Awards 2022

Bank NTT memperoleh nilai 86.00 dengan predikat Excellent.

Direktur Utama Bank NTT Harry Alexander Riwu Kaho yang dihubungi POS-KUPANG.COM Jumat 25 Februari 2022 malam membenarkan hal tersebut.

Harry mengungkapkan, apresiasi yang diberikan dalam bentuk Gold Award THE BEST IT FOR BANK COMPANY dalam ajang Economic Review Indonesia Information Technology (IITA) Awards 2022 kepada Bank NTT, memberikan semangat yang kuat untuk Bank NTT untuk terus melakukan adaptasi layanan berbasis teknologi informasi guna memenuhi ekspektasi pengguna jasa dan nasabah.

Ia juga menuturkan kondisi digitalisasi saat ini menjadi keniscayaan yang tidak dapat dihindari apalagi berkaitan dengan persaingan di industri perbakan dan industri lembaga jasa keuangan yang sangat cepat, pesat dan mendunia dengan digitalisasi.

'' Oleh karena itu dengan apresiasi ini menjadi motivasi baik bagi segenap insan Bank NTT untuk berani berubah, berani berada di kondisi yang tidak nyaman karena harus bekerja ordinary bahkan harus mampu menciptakan peluang bisnis baru bagi Bank NTT di tengah-tengah situasi yang sulit dan terbatas,'' ujar Harry. (ENT)