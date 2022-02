Yuk Tonton, Duel Bruno Matos vs Makan Konate, di Indosiar Malam Ini Barito Putera vs Persija

POS-KUPANG.COM - Duel Bruno Matos vs Makan Konate bakal terjadi untuk memenangkan timnya masing-masing, Barito Putera dan Persija dalam laga Liga 1 2021 via Siaran Langsung Indosiar dan Live Streaming Indosiar, Rabu (23/2/2022) malam ini.

Siaran Langsung Indosiar Liga 1 2021 antara Barito Putera vs Persija Jakarta via Live Streaming TV Online Vidio.com dan Indosiar berlangsung pukul 18.15 WIB.

Link Live Streaming Barito Putera vs Persija yang mengandalkan Bruno Matos dan Makan Konate ini bisa diakses via Siaran Langsung Indosiar dan via Live Streaming Indosiar karena free to air.

Dalam 3 laga sebelumnya, Barito Putera meraih kemenangan beruntun.

Tim berjuluk Laskar Antasari berada di peringkat 15 klasemen sementara Liga 1 2021 dengan mengumpulkan 25 poin jelang menghadapi Persija Jakarta.

Sementara Persija Jakarta memiliki menang di laga terakhir saat melawan Persik Kediri.

Meskipun dalam 5 laga terakhir hanya meraih 2 kemenangan, tim berjuluk Macan Kemayoran bakal berupaya menjaga momentumnya saat menghadapi Laskar Antasari.

Meskipun Barito Putera berhasil meraih kemenangan dalam 3 pertandingan terakhir, tetapi lini belakang mereka masih menjadi masalah utama pelatih Rahmad Darmawan yang biasa disapa RD.

Barito Putera beberapa kali mengganti penjaga gawangnya dari Kurniawan Kartika Aji, ke Muhammad Riyandi.

Karena itu laga melawan Persija menjadi tantangan bagi coah RS untuk membuktikan konsitensi kemenangan dan penguatan lini belakangnya.

Gelandang anyar Persija, Makan Konate, siap membela Macan Kemayoran saat melawan Persipura Jayapura. (PERSIJA.ID)

