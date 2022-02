MEMBANGGAKAN Tiga Putra Indonesia di Seskoad USA Jadi Lulusan Terbaik, Satunya Putra Luhut Panjaitan

POS-KUPANG.COM - Membanggakan. Kata ini cocok disematkan pada tiga perwira Indonesia yang melanjutkan pendidikan di Seskoad USA, Amerika Serikat.

Tiga putera terbaik Indonesia itu lulus dengan hasil yang baik dan memuaskan dari Pendidikan Seskoad USA (US Army Commanding General and Staff College / US Army CGSC) di Fort Leavenworth, Kansas.

Terbetik kabar, bahwa salah satu Perwira Indonesia yang ikut pendidikan di lembaga ternama dunia tersebut, adalah putera Luhut Binsar Panjaitan.

Kabar membanggakan tersebut dikutip dari Facebook Pusat Penerangan TNI pada upacara penutupan yang dilaksanakan pada tanggal 14 Juni 2019 sekitar pukul 09.00.

Acara itu sendiri tersebut dihadiri General Stephen J. Townsend, Commander United States Army Training and Doctrine Command, didampingi oleh Lieutenant General Michel D. Lundy sebagai Komandan CGSC.

Lulusan CGSC 2019 terdiri dari 1100 perwira menengah dari militer Amerika Serikat (Darat, Laut, Udara dan Marinir), termasuk 110 siswa manca negara yang mewakili 87 negara dan 26 pegawai sipil pemerintahan.

Siswa internasional menerima pin CGSC dalam upacara penyematan badge pada 13 juni 2019.

Perwira mancanegara telah berpartisipasi dalam pendidikan di Fort Leavenworth ini sejak tahun 1894.

Ketiga perwira Indonesia yang lulus tersebut adalah Mayor Inf Paulus Pandjaitan lulusan Sepa PK Tahun 2004, Mayor Inf Alzaki lulusan Akmil Tahun 2004, dan Mayor Arm Delli Yudha Adi Nurcahyo lulusan Akmil Tahun 2004.

Salah satu perwira yang lulus tersebut, yaitu Mayor Inf Alzaki mendapat penghargaan The Simon Center Interagency Writing Award dan The Master of Military of Art and Science.