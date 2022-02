Rayakan Ultah Jarak Jauh, Krisdayanti Sanjung Raul Lemos Hingga Bagikan Potret Muda Papa Amora

POS-KUPANG.COM - Lagi-lagi Krisdayanti harus berpisah dengan Raul Lemos.

Bukan karena pertengkaran karena mereka berpisah.

Melainkan pekerjaan Raul Lemos yang mengharuskan dirinya berada di Timor Leste.

Krisdayanti pun sementara berpisah dengan Raul Lemos.

Hari ini tepat tanggal 19 Februari 2022, Raul Lemos berulang tahun yang ke-52 tahun.

Krisdayanti pun memberikan ucapan dan doa untuk suaminya.

Ia juga memosting video ulang tahun dan membagikan potret muda sang suami.

@krisdayantilemos : "Happy birthday my husband, I am not perfect but I am ready to accompany you until the end of our life with sincerity and full of love.

im sorry here for long distance birthday wish."

"Selamat ulang tahun suamiku, aku tidak sempurna tapi aku siap menemanimu hingga akhir hayat kita dengan ketulusan dan penuh cinta."

Ia pun minta maaf karena hanya bisa memberikan ucapan selamat dari jauh saja.