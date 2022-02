Gelar Raker, Kupang Max Owners Rancang Empat Program Utama

Laporan Kontributor POS-KUPANG.COM, Irfan Hoi

POS-KUPANG.COM, KUPANG-- Komunitas Motor Kupang Max Owners mengadakan rapat kerja (Raker) tahun 2022 di Hotel Naka Kupang, Minggu 13 Februari 2022.

Rapat kerja dilakukan sebagai bagian tindak lanjut hasil Mubes 2021 di hotel Neo Aston dan untuk menyelaraskan program kerja IMO pusat yang telah melakukan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) pada akhir Bulan Januari di Bandung.

Ketua Divisi Humas dan Publikasi Kupang Max Owners, Aries Siubelan, mengatakan yang menjadi agenda pembahasan di rapat kerja ini adalah penyempurnaan kepengurusan dan 4 program prioritas komunitas yang akan dilaksanakan pada tahun 2022 ini.

Empat program itu yang pertama, program mengeksplore destinasi wisata, serta mengedukasi masyarakat disekitar destinasi wisata tersebut.

Kedua program pemberdayaan para petani, dengan mengedukasi masyarakat petani melalui pengaturan pola tanam, pemberian pupuk, hingga membantu pemasaran hasil pertanian pasca panen.

Ketiga program pemberdayaan pemuda/pemudi dengan mengedukasi untuk menjadi enterprenur muda dengan menggandeng pemuda lintas agama serta melakukan sosialisasi tentang keselamatan berlalu lintas dan bahaya narkoba di sekolah-sekolah dengan menghadirkan narasumber dari Satlantas dan BNN Kota Kupang.

Keempat, kata Aries, program rutin yang sudah dilakukan selama ini yaitu baksos dan berbagi di hari-hari besar keagamaan serta momen ulang tahun Kota Kupang dan ulang tahun Provinsi NTT yang sasarannya lebih di pertajam kepada masyarakat yang membutuhkan.

Dosen muda di Fakultas Pertanian Undana Kupang itu menjelaskan, program kegiatan komunitas kali ini lebih banyak kepada membantu masyarakat dimasa pandemi, serta out of the box dari rutinitas touring dan kegiatan-kegiatan motor yang selama ini dilakukan.

Ada pun sumber pembiayaan program ini berasal dari swadaya anggota, serta donasi dari berbagai sponsor yang setia selama ini membantu kegiatan komunitas.

"Kami berharal semua program ini bisa berjalan dengan baik ditahun 2022 ini, sehingga setidaknya kami kupang max owners sebagai salah satu komunitas motor di kota kupang punya andil utk membantu meringankan beban masyarakat di masa pandemi ini," pungkasnya. (*)