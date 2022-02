Update Jadwal Tinju Dunia Daud Yordan vs Hwang Kill Kim, Live Kompas TV, Catat Waktunya

POS-KUPANG.COM - Daud Yordan, petinju kebangsaan Indonesia akan kembali naik ring pada Jumat 4 Maret 2022.

Sang pemegang sabuk juara silver kelas ringan super WBC Asia ini akan menghadapi Hwang Kil Kim petinju asal Korea Selatan.

Laga tinju ini bakal disiarkan secara live di Kompas TV.

Belum lama ini, Daud mengungkapkan jika telah mempunyai catatan rekaman pertandingan Hwang Kil Kim.

Ia pun telah mewanti-wanti gaya dan teknik dari Hwang Kil Kim.

Daud juga membenahi aspek fisik dan teknik, serta mempersiapkan strategi yang efektif.

Di atas kertas, Daud ini memiliki kans lebih besar untuk memenangkan pertandingan.

Petinju berusia 34 tahun ini tercatat 41 kali menang dari 45 pertarungan.

Sedangkan Hwang Kil Kim, merupakan petinju berusia 30 tahun dengan pengalaman 16 kali pertandingan.

Ia mengemas 14 kali kemenangan, yang di antaranya 8 KO, dan dua kali kalah.

Tale of the Tape Daud Yordan vs Hwang Kil Kim: