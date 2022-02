Institut Agama Kristen Negeri Kupang Beri Keringanan SPP bagi Semua Mahasiswa

POS-KUPANG.COM, KUPANG - Para mahasiswa/mahasiswi yang mengikuti kuliah pada Institut Agama Kristen Negeri ( IAKN) Kupang, mendapatkan banyak keringanan dari lembaga ini.

" Misalnya, bagi mahasiswa yang berasal dari orangtua dengan kategori ekonomi lemah, menengah

dan seterusnya mendapat SPP masing -masing Rp 600 ribu, Rp 900 ribu dan Rp 1.200.000 per semester per orang, " kata Rektor IAKN Kupang, Dr. Harun Natonis, S.Pd, M.Si, saat beraudensi dengan General Manager (GM) Pos Kupang dan POS-KUPANG.COM, Margareta Iin di kampus itu, Rabu, 9 Februari 2022. Di kampus itu hanya mengenal SPP tunggal.

"Tak ada uang pembangunan atau uang lain-lain. Jika uang SPP Rp 600 ribu, Rp 900 ribu dan Rp 1.200.000 maka cuma ini. Tak uang lain-lain yang kadang memusingkan orang tua," jelasnya.

Doktor Harun mengatakan, jika demikian maka tak ada alasan anak-anak di NTT tidak memiliki kesempatan untuk kuliah. Asalkan ada dorongan yang kuat untuk kuliah ke kampus di Naimata ini negara bisa membantunya.

Karena itu lelaki kelahiran Desa Nunleu, Kecamatan Amanatun Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), 20 Juli 1970 ini mengatakan pihaknya bersama tim selalu turun ke kabupaten-kabupaten untuk memotivasi anak-anak untuk kuliah. Untuk apa kuliah di luar NTT bila di Kupang punya perguruan tinggi dengan biaya yang sangat murah.

Doktor Natonis mengatakan pihaknya tak bisa menjangkau semua wilayah di NTT. Karena itu lewat Pos Kupang dan POS-KUPANG.COM serta semua platform yang dimiliki media ini dapat menjangkau sudut-sudut propvinsi ini bahkan hingga seluruh negeri.

Ia juga mengatakan bahwa kampus juga memberikan beasiswa kepada mahasiswa/mahasiswi yang berprestasi baik dari kalangan ekonomi lemah maupun ekonomi kuat.

Dosen pascasarjana pada kampus itu menyebut hingga kini kampus telah memberikan beasiswa kepada dua ribu mahasiswa dari latar ekonomi akar rumput.

Jika mahasiswa/mahasiswi yang mendapat beasiswa Bidik Misi karena punya prestasi di SLTA pada semester awal mendapat Rp 6 juta. Sedangkan semester dua mendapat beasiswa sebesar Rp 13 juta per orang per tahun. Jadi kata dia, negara rata-rata menyiapkan biaya satu bulan Rp 1 juta per anak. " Mahasiswa itu bisa bayar kost dan lain-lain," katanya.

Sedangkan mahasiswa/mahasiswi berprestasi dari kalangan ekonomi menengah ke atas mendapat Rp 4.800.000 per orang per tahun.

Menanggapi hal ini GM Margareta Iin menyampaikan proficiat kepada rektor dan jajarannya yang telah membantu banyak anak negeri ini untuk bisa mengenyam pendidikan tinggi.

Iin demikian panggilannya, mengatakan, melalui Pos Kupang dengan platform digital activity, sosmed, koran dan portal berita dapat membantu untuk menyebarluaskan informasi tentang kampus yang megah ini kepada masyarakat.

Supervisor Marketing, Kristanto Bisinlisin mengatakan siap untuk menyebarluaskan semua informasi dari IAKN Kupang. Kampus ini kata Tanto menjadi ladang bantuan kepada orang-orang NTT yang sulit mendapatkan akses pendidikan tinggi. Hal senada dikatakan oleh Marketing Nikolaus Bapa. Niko mengatakan hadirnya kampus ini membuka akses jalan dan konsentrasi pemukiman di Naimata.

Pembantu Rektor 1, Drs. Sem Banu, M.M, mengatakan kampus ini telah banyak membantu masyarakat NTT. Sebuah kampus negeri yang hadir untuk membangun masa depan putra dan putri NTT. Begitu pula PR 2, Maxi Lakapu, S.Pd, M.Pd, meminta anak-anak NTT untuk belajar di kampus ini dengan tawaran 16 program studi. Sedangkan

PR 3, Soleman Baum, S.Pd, M.Pd, mengharapkan bantuan Pos Kupang untuk melakukan sosialisasi kepada para pelajar di NTT maupun di luar NTT tentang lembaga ini. (pol)