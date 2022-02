Ratu Elizabeth II Umumkan Camilla sebagai 'Ratu' Masa Depan Ketika Pangeran Charles Naik Takhta

POS-KUPANG.COM - Ratu Elizabeth II mengatakan dia ingin Duchess of Cornwall dikenal sebagai "Ratu Camilla" di masa depan.

"Ini adalah keinginan tulus saya bahwa, ketika saatnya tiba, Camilla akan dikenal sebagai Permaisuri," katanya.

Ratu Elizabeth merayakan 70 tahun takhta akhir pekan ini.

Ratu Elizabeth II ingin Camilla, Duchess of Cornwall, dikenal sebagai "Ratu" ketika Pangeran Charles naik takhta, dia mengumumkan pada hari Sabtu 5 Februari 2022.

“Ketika, pada waktunya, putra saya Charles menjadi Raja, saya tahu Anda akan memberinya dan istrinya Camilla dukungan yang sama seperti yang Anda berikan kepada saya; dan itu adalah harapan tulus saya bahwa, ketika saatnya tiba, Camilla akan dikenal sebagai Permaisuri saat dia melanjutkan pengabdiannya yang setia, ”kata Ratu dalam sebuah pernyataan yang dirilis pada malam Platinum Jubilee-nya, menandai 70 tahun sejak dia naik tahta pada tahun 1952.

Sebelumnya tidak jelas apakah Camilla akan menerima gelar "Ratu" ketika Charles - yang berikutnya dalam garis suksesi - suatu hari menjadi Raja.

Menurut People, siaran pers yang dibagikan pada hari pertunangan Charles dan Camilla membahas masalah tersebut, dengan mengatakan, "Ini dimaksudkan agar Nyonya Parker Bowles harus menggunakan gelar HRH The Princess Consort ketika The Prince of Wales mengakses The Throne."

Siaran pers, dari 10 Februari 2005, tidak lagi muncul di situs resmi Prince of Wales, namun tersedia untuk dilihat melalui The Wayback Machine pada saat penulisan.

Camilla dan Charles menikah pada 9 April 2005, di Kastil Windsor. Setelah menikahi Charles, Camilla menerima gelar Duchess of Cornwall.