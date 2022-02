Siaran Langsung Jadwal Tinju Dunia Minggu Ini, Keith Thurman vs Mario Thomas Barrios, Live di TVOne

Keith Thurman vs Mario Thomas Barrios dan Leo Santa Cruz vs Keenan Carbajal, pada live world boxing, di Michelob Ultra Arena, Las Vegas, Amerika Serikat (AS), Minggu 6 Februari 2022 pagi WIB.

POS KUPANG.COM --Pertarungan nama-nama besar petinju dunia bakal kembali ke layar tv anda

Petinju yang penah kalah dari Manny Pacquiao , Keith Thurman akan kembali naik ring menghadapi Mario Thomas Barrios

Pertarungan kelas welter ini akan menjadi kesempatan bagi Thurman untuk mengemabalikan kejayaannya usai ditakulan Pac Man asal Filipina tersebut

Sementara Mario Thomas Barrios merupakan kesempayan untuk mempecundngi lagi sosok yang pernah bertemu legenda filipina itu

adwal Tinju Dunia Keith Thurman vs Mario Thomas Barrios digelar Minggu ini, (6/2/2022) tak via Siaran Langsung TVOne yang biasanya menayangkan program Live World Boxing mulai pukul 09.00 WIB.

Namun tayang via Live Streaming Fox Sports. Selain itu ada Leo Santa Cruz vs Keenan Carbajal.

Ini pertarungan perdana bagi Thurman setelah kalah memalukan atas Manny Pacquiao, pada 20 Juli 2019 silam.