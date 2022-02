Dapat Dibeli Online dan Offline, 62 Ribu Tiket MotoGP 2022 Mandalika Tersedia, Ini Harganya

POS-KUPANG.COM - Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC), BUMN Pengelola Kawasan Ekonomi Khusus (KEK Mandalika) bersama dengan Mandalika Grand Prix Association (MGPA) selaku bagian dari ITDC Group, masih membuka penjualan tiket MotoGP Indonesia 2022 di sejumlah platform online dan offline.

Total sebanyak lebih dari 62.000 tiket per hari tersedia dan dapat dibeli melalui platform online My Pertamina Apps, InJourney, Xplorin yang didukung oleh Bank NTB Syariah, Livin’ by Mandiri, Tiketapasaja.com, Tiket.com, dan DyandraTiket.com.

Tiket juga dapat dibeli secara offline di seluruh gerai Indomaret, Alfamart, dan Angkasa Pura Hotels yang tersebar di Indonesia.

Secara online, tiket MotoGP dapat dibeli untuk seluruh kategori yakni VIP Hospitality Suites Deluxe Class, Premium Grandstand, Standard Grandstand dan General Admission.

Baca juga: Daftar Nama Pemain dan Prediksi Starting Kekuatan Persikabo 1973 vs Tridatu Bali United

Sedangkan melalui offline, tiket yang dapat dibeli adalah kategori Standard Grandstand dan General Admission baik untuk tiket harian maupun weekend pass.

“Kami melihat tren penjualan tiket MotoGP 2022 terus menunjukkan peningkatan setiap harinya. Dan secara trend, tiket yang paling banyak dibeli adalah Premium Grandstand, General Admission, dan diikuti dengan Standard Grandstand," ujar Vice President Director MGPA, Cahyadi Wanda dalam keterangan tertulisnya, Kamis 27 Januari 2022 kemarin.

Namun tidak perlu khawatir, karena kami masih memiliki banyak stok tiket yang tersedia di saluran resmi yang sudah kami tunjuk.

"Tapi tentunya mereka yang lebih cepat membeli akan mendapatkannya. Jadi jangan sampai ketinggalan," imbuhnya.

Baca juga: Ternyata Skuad Persikabo 1973 Tahu Jimat Kekuatan Pasukan Tridatu Bali United

Cahyadi menambahkan, melihat tingginya minat pecinta balap di tanah air untuk menyaksikan event MotoGP 2022 secara langsung di Mandalika namun terkendala adanya keraguan dengan ketersediaan akomodasi dan transportasi.

"Solusinya, saat ini kami tengah berupaya menyiapkan skema bundling tiket, penambahan alternatif akomodasi dan penerbangan dari atau menuju The Mandalika. Kami berharap upaya kami dapat menjawab kebutuhan dari calon penonton yang ingin hadir dalam pagelaran event motorsport nomor satu di dunia MotoGP di The Mandalika," jelasnya.