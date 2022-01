Promo Amaris Hotel Jelang Imlek 2022, Ini Nilai Plusnya, Yuk Nginap di Amaris Hotel Kupang

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Mario Teti

POS KUPANG.COM, KUPANG - Amaris Hotel, tepatnya di Jalan Bund. PU No.1, Tuak Daun Merah, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Nusa Tenggara Tim menyediakan promo-promo menarik menjelang Imlek 2022.

"Ini setidaknya dapat menjadi referensi bagi Anda untuk staycation bersama keluarga ataupun kekasih," kata Putri Afdi Setya Ramadhan selaku Sales Executive Amaris Hotel, saat ditemui POS-KUPANG.COM, Senin, 30 Januari 2022

Terdapat tiga harga promo dari Chenese new year promo (promo tahun baru China) 2022 dengan nama double angpao di Amaris Hotel.

Lalu Putri memberikan penjelasan terkait promo-promo yang dihadirkan Amaris Hotel (double angpao) sebagai berikut;

Foto Amaris Hotel (POS-KUPANG.COM/Yeni Rachmawati)

1. Promo Dinner All You Can Eat. Harganya hanya Rp. 88.000 saja.

Special for Smart Twin Room and Smart Hollywood Room

2. Room (Kamar) dari harga Rp. 315.000.

Mulai Check in di tanggal 1-8 Februari 2022.

3. Room dengan Dinner 2 Paket seharga Rp. 398.000 (for additional buffet) Rp. 88.000

Putri menjelaskan bahwa bagi yang berminat bisa datang ke Amaris Hotel Kupang, Jl. Bundaran PU atau bisa menghubungi (0380) 8585125.

"Buruan reservasi (proses pemesanan) sebelum promo berakhir, ajak Putri (Cr.10)