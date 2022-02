Nicholas Sean Bagi Momen Perayaan Imlek 2022, Penampilan Sederhana Veronica Tan Tuai Pujian 

POS-KUPANG.COM - Selasa 1 Februari 2022, seluruh masyarakat Tionghoa di Indonesia merayakan Tahun Baru China atau Imlek.

Meski masih dalam kondisi pandemi Covid-19, perayaan Imlek tetap dilaksanakan walau hanya melibatkan keluarga terdekat saja.

Salah satu pesohor atau publik figur yang merayakan Imlek atau Tahun Baru China adalah Veronica Tan.

Baca juga: Beri Ucapan Imlek, Pose Cantik Sarwendah yang Kenakan Gaun Serba Merah Tuai Pujian Warganet

Mantan istri Komisaris Pertamina Ahok BTP ini terlihat menghabiskan momen perayaan Imlek bersama keluarga besarnya.

Hal ini nampak dalam unggahan sang anak sulung, Nicholas Sean di akun Instagram pribadinya, @nachoseann.

Dalam unggahan terbaru sang anak, Nicholas Sean terlihat membagikan momen perayaak Imlek di sebuah restoran di kawasan Jakarta.

Baca juga: Tonton Saat Libur Imlek, Inilah 7 Rekomendasi Web Series Indonesia Terbaik, Gratis di Youtube

"CNY dinner with fam in @shanghai_blue

Good food with a great ambience and a cozy rooftop... a must try. "

Demikian keterangan foto yang ditulis Nicholas Sean yang POS-KUPANG.COM kutip dari akun Instagram @nachoseann.

Seperti biasa, netizen salah fokus dengan penampilan sederhana Veronica Tan.

Baca juga: Beri Ucapan Imlek, Pose Cantik Sarwendah yang Kenakan Gaun Serba Merah Tuai Pujian Warganet