Bocoran Sinopsis Web Series My Husband My Lecturer 2, Reza Rahardian & Prilly Latuconsina Kembali!

My Lecturer My Husband 2 masih berkisah tentang hubungan Inggit (Prilly Latuconsina) dan Arya (Reza Rahardian) yang telah menikah.

POS-KUPANG.COM - Setelah sukses dengan season 1, web series My Lecturer My Husband akan berlanjut ke season 2.

My Lecturer My Husband 2 merupakan serial drama romantis Indonesia yang tayang di WeTV dan iFlix dan merupakan adaptasi dari novel Wattpad berjudul sama karya Gitlicious dan disutradarai oleh Monty Tiwa.

My Lecturer My Husband 2 masih berkisah tentang hubungan Inggit (Prilly Latuconsina) dan Arya (Reza Rahardian) yang telah menikah.

Baca juga: Artis Cilik Pemain Film Danur Matthew White Meninggal karena Diabetes, Ini Gejala Diabetes Pada Anak

Dikutip dari WeTV.vip, Inggit dan Arya harus menghadapi kenyataan jika kehidupan setelah menikah tidaklah mudah, penuh konflik, rumit dan lucu.

Sebelumnya, di season 1, Inggit harus menutup buku perihal hubungannya dengan Tristan karena ia lebih memilih Arya.

Namun, di tengah perjalanan, mantan kekasih Arya, Karin tiba-tiba datang dari luar negeri.

Baca juga: Tak Mau Kalah, Sule Bakal Susul Prilly Latuconsina dan Raffi Ahmad Beli Klub Sepak Bola PSKC Cimahi?

Karin kembali hadir di kehidupan Arya yang kini telah menjadi suami Inggit.

Bagaimana kisah cinta Arya dan Inggit?