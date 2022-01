Hotman Paris Tetiba Singgung Musuh-musuhya, Sebut Hhotman Tidak Takut Sama Siapapun , Sindir Siapa?

POS KUPANG.COM -- Pengacara Kondang , Hotman Paris kembali menari perhatian publik.

Kali ini, suami Agustianne Marbun itu menyinggung musuh-musuhnya yang dianggap selalu menyinggugnya

Namun ayah Felicia Hutapea itu tak menyebut sosok yang membuatnya harus melonatarkan kalimat tersbeut

Ungkapan bernada marah itu dicurahkan di akun instagramnya @Hotmanparisofficial

Ia menyebutkan, aktibitas di sosial medianya selama ini bukan untuk penitaraan apalagi melakukan pembohongan.

Selama ini, yang dia lakukan hanya bentu ekspresi kebahagiaannya tanpa menganggun siapapun

Ia menulsikan , Bagu musuh musuhku yg iri sama aku, gak ada guna kamu iri sama aku. Karena hidupku dan hasilnya adalh nyata. Tidak ada pencitraan dan tidak ada kebohongan. Jangan ngaku kaya ngaku sukses tapi istrimu tidak pernh dibelikan 1 warung kaki lima sekalipun.

Sekali lagi musuh musuhku ingat ini : hotman tidak takut sama siapapun termasuk kamu kamu semuanya.

Salam dri si cantik @jeeesc_

Unggahan Hotman Paris pun mendapat berbagai komentar dari para natizen

