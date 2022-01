Jadwal Tinju Dunia Edisi Januari 2022, Ilunga Makabu versus Thabiso Mchunu

Duel Ilunga Makabu vs Thabiso Mchunu dipentaskan dalam partai utama, di Warren, Ohio, Amerika Serikat, Minggu 30 Januari 2022 pagi WIB.

POS-KUPANG.COM - Empat pertarungan seru menutup live world boxing edisi Januari 2022.

Ilunga Makabu dijadwalkan akan mencoba memertahankan gelar WBS miliknya dari sang penantang serius, Thabiso Mchunu.

Partai utama kedua ada Trevor Bryan vs Jonathan Guidry yang juga bertarung 12 ronde.

Pada waktu bersamaan, Robson Conceicao akan duel menghadapi petinju lincah Xavier Martinez, di Tulsa, Oklahoma, Amerika Serikat.

Terakhir di Digos City, Filipina, ketika dua petinju terbaik negara itu berebut juara dunia IBF, Rene Mark Cuarto meladeni penantangnya Pedro Taduran.

Tale of The Tape Ilunga Makabu vs Thabiso Mchunu

ILUNGA MAKABU

* Nama: Junior Makabu Ilunga

* Titel: World Boxing Council World Cruiser (WBC)