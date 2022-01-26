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Update Kode Redeem FF Hari Ini 26 Januari 2022 Disertai Cara Menukarkan Kode Untuk Dapat Hadiah

Kode redeem FF yang dimaksud adalah kode redeem Free fire hari ini Rbau 26 Januari 2022

Editor: Hermina Pello
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IG @GARENA FREE FIRE INDONESIA
Update Kode Redeem FF Hari Ini 26 Januari 2022 Disertai Cara Menukarkan Kode Untuk Dapat Hadiah 

POS-KUPANG.COM - Inilah daftar kode redeem terbaru Free Fire FF hari ini Rabu 26 Januari 2022.

Kode redeem selalu dinanti-nantikan peman game FF karena mendatangkan banyak hadiah dari garena sehingga pemain tak perlu mengeluarkan budget untuk top up.

Bukan hanya daftar kode redeem tapi dalam artikel ini juga terdapat cara dan hal yang perlu diperhatikan saat klaim kode redeem Free Fire.

Kode redeem FF bisa ditukarkan dengan berbagai hadiah seperti diamond, senjata, bundle, voucher, dan hadiah menarik lainnya.

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Segera klaim kode reedem FF berikut ini di website reward.ff.garena.com.

Cara Klaim Kode Redeem FF

Berikut cara mengklaim kode redeem Free Fire di reward.ff.garena.com:

1.  Buka website Reward FF Garena di  https://reward.ff.garena.com/id;

2. Login dengan akun yang sudah di Bind, boleh pakai akun FB atau VK dan lainnya;

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3. Masukkan kode redeem FF;

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Pos Kupang
Hermina Pello
Sumber: Tribunnews
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