KABAR DUKA ,Putri Nurul Arifin Meninggal di Usia 28 Thn, Krisdayanti & Yuni Shara Tak Tahan Sedih

POS KUPANG.COM -- Kabar duka datang lagi dari kalangan dunia selebriti. Kali ini, artis film yang juga politisi Golkar , Nurul Arifin berduka

Putri cantiknya, Maura Magnalia meninggal dunia dalam usia yang masih remaja. Dua artis kakak beradik , Krisdayanti dan Yuni Shara tak tahan menahan rasa duka

Bahkan, Krisdayanti hingga Yuni Shara langsung kirimkan untaian doa ini untuk putri Nurul Arifin yang meninggal dunia.

Kabar duka kembali menyelimuti dunia hiburan Tanah Air.

Pasalnya, putri Nurul Arifin yang bernama Maura Magnalia menghembuskan napas terakhirnya pada hari ini, Selasa (25/1/2022).

Kabar duka cita dibagikan sendiri oleh Nurul Arifin selaku sang ibunda melalui akun Instagram pribadinya @na_nurularifin, Selasa (25/1/2022).

Dalam unggahannya, Nurul Arifin membagikan sebuah kabar duka atas meninggalnya sang putri tercinta.

Ternyata putri Nurul Arifin itu meninggal di usia 28 tahun.

"Gone to soon my angel Maura. Finally find your peace. Ibu, Bapak, dan Dimel will always miss you" tulis Nurul Arifin.

Tak hanya itu, ia juga membagikan foto kenangan bersama sang putri semasa hidupnya.