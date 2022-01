Jadi Model Hoodie Milik Jimin BTS, Pria ini Bocorkan Bayaran yang Dikasih, ARMY Bisa Tebak?

POS-KUPANG.COM - Ingat pria yang menjadi model untuk Artist Made Collection versi Jimin BTS?

Ya, pria tersebut bernama Mehdi, seorang mahasiswa beasiswa di Seoul National University yang kemudian bekerja sebagai seorang freelancer dan model.

Baru-baru ini, Mehdi menceritakan bagaimana bahagianya ia saat dipilih untuk menjadi model Hoodie ungu milik Jimin BTS.

Untuk diketahui bahwa Jimin BTS merilis 2 barang untuk perilisan 'Artist Made Collection' versinya.

Dua barang tersebut adalah hoodie berwarna ungu dengan tulisan 'You Never Walk Alone' dan sepasang anting silver dengan aksen berwarna merah.

Jimin juga tak lupa membubuhi angka '13' di setiap merchandise official-nya tersebut.

Dalam video yang diunggah di kanal Youtube-nya, Mehdi mengaku tak pernah menjalani pendidikan khusus di dunia modelling.

Hanya bermodalkan foto serta akun Instagram khusus yang menampung hasil foto-foto estetiknya, Mehdi berhasil dilirik oleh beberapa perusahaan besar, termasuk bekerja sama dengan BTS!

Mehdi juga tak lupa menyertakan hashtag 'model asing' yang menurutnya sangat berpengaruh untuk siapapun yang sedang mencari peluang untuk menjadi model di negara yang kini sedang dihuni.

"Saya memiliki akun Instagram terpisah, dan saya memberi keterangan pada foto saya dengan tagar 'model asing'."