PSSI Bakal Tak Akan Memecat STY, Ini Konsekwensi dan Aturan Main yang Harus Dipukul

POS-KUPANG.COM - Memecat Shin Tae-yong, hanya karena pelatih asal Korea Selatan ini hanya membawa Timnas Indonesia menjadi runner-up Piala AFF 2020, bukanlah hal bijak.

Demikian pendapat pengamat Sepak Bola Akmal Marhali.

Katanya, Indonesia yang mengalami kerugian lebih banyak bila PSSI memecat Shin Tae-yong saat ini.

Salah satunya karena PSSI tetap harus membayar gaji pelatih, yang sekarang kondang dengan panggilan sayang STY ini, meskipun yang bersangkutan tak lagi jadi pelatih kepala di Timnas Indonesia.

Baca juga: Tiga Kali Merumput, Persija Jakarta Cuma Raup 4 Angka dari 3 Laga, Manajemen Segera Evaluasi

Penyebabnya, masa kontrak Shin Tae-yong baru akan berakhir pada tahun 2023.

Bila PSSI nekat memecat Shin Tae-yong sebelum kontraknya berakhir, menurut Akmal, ada gaji kompensasi yang harus diberikan.

"Akan sangat rugi sekali kalau kemudian memecat Shin Tae-yong, karena PSSI harus membayar kompensasi gajinya sampai tahun 2023 kalau dia dipecat saat ini," ujar Akmal, Selasa kemarin

"Gajinya sangar besar, mencapai Rp1,4 miliar per bulan," katanya.

Baca juga: Baru Gabung Macan Kemayoran Persija, Syahrian Abimanyu Harus Meninggalkan Timnya, Kenapa?

Jose Mourinho

Akmal mengambil contoh pelatih AS Roma Jose Mourinho, karena pelatih yang memiliki julukan The Special One ini memiliki kondisi serupa.