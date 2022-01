Pemain Anyar Patrick Womsiwor Tak Bisa Merumput Mutiara Hitam Persipura di Putaran Kedua, Mengapa?

POS-KUPANG.COM - Gelandang Papua, Patrick Womsiwor harus menunda mimpinya terlebih dahulu bersama Persipura Jayapura, Selasa, 18 Januari 2022.

Hal tersebut menyusul kepastiannya tak dapat memperkuat Mutiara Hitam pada putaran kedua Liga 1 2021 akibat regulasi.

Terdapat aturan yang menyatakan bahwa pemain boleh berpindah tim sebanyak tiga kali dalam satu musim.

Tetapi, seorang pemain hanya dapat bermain sebanyak dua kali dalam satu musim dari tiga klub tersebut.

Aturan tersebut tertera dalam FIFA Regulation on The Status and Transfer of Players (RSTP) dan regulasi pemain dari PSSI.

Diketahui bersama, Patrick Womsiwor telah diturunkan Persipura Jayapura saat menjamu Persib Bandung pada 30 Oktober 2021.

Saat itu, ia masuk menggantikan Takuya Matsunaga saat Persipura tertinggal 3-0 atas Pangeran Biru.

Berikutnya, Patrick Womsiwor dipinjam Persewar Waropen guna mengarungi putaran kedua Liga 2.

Bersama Mutiara Bakau, Patrick Womsiwor yang mengenakan nomor punggung 70 sering kali menjadi starter.

Kini seiring berakhirnya Liga 2, sang pemain kembali dipulangkan Persipura.

Namun kendala yang terjadi adalah Patrick Womsiwor dipastikan tak boleh memperkuat Persipura pada musim ini.

Walaupun tak bisa dimainkan, pemain yang kini genap berusia 21 tahun itu tetap diboyong Persipura ke Bali. (*)

