Banyak Lansia di Kota Kupang Tidak Bisa Divaksin, Ini Alasannya

Laporan Kontributor POS-KUPANG.COM, Irfan Hoi

POS-KUPANG.COM, KUPANG - Camat Kota Lama, Semi Messakh menyampaikan capaian vaksinasi khusus di Kecamatan Kota Lama sudah sangat tinggi bahkan hampir 90 persen.

Disisi lain, bagi para lanjut usia (lansia) sebagai sasaran vaksinasi yang saat ini menjadi fokus Pemerintah Kota Kupang, di wilayah Kecamatan Kota Lama, para lansia setelah ditelusuri dan diketahui memiliki masalah kesehatan sehingga tidak bisa divaksin.

"Kita sudah berkoordinasi dengan pihak Dinas Kesehatan Kota Kupang agar menyiapkan dokter spesialis untuk memberikan diagnosa atau keterangan agar mereka tidak divaksin, juga surat keterangan tersebut bisa digunakan ketika mereka beraktivitas di tempat-tempat publik yang membutuhkan surat keterangan vaksin," kata Semi Messakh, Senin 17 Januari 2022.

Dia mengaku, untuk antusias masyarakat untuk menerima vaksin, dinilai sangat tinggi, terbukti setiap kali ada pelayanan vaksin yang dibuka, masyarakat berbondong-bondong ke fasilitas kesehatan tersebut untuk mendapatkan pelayanan.

"Kita juga di kecamatan tidak mengharuskan kartu vaksin sebagai syarat untuk bisa mengurus segala urusan administrasi di tingkat kecamatan," jelas dia.

Sampai saat ini, kata Semi, pihaknya terus mengimbau masyarakat yang belum divaksin, agar segera ke fasilitas kesehatan terdekat, untuk dilayani.

Sementara itu, Camat Kelapa Lima, Wayan Astawa, mengatakan, program di kecamatan sudah melaksanakan vaksin berkolaborasi dengan semua sektor dan instansi.

"Kami juga sudah berupaya dengan melakukan vaksin door to door, kita turun per RT dan RW, memang untuk presentasi, datanya ada di Dinas Kesehatan. Kita per harinya bisa 150 orang sampai 300 orang per hari," sebut Wayan, Selasa 18 Januari 2022.

Wayan mengatakan, beberapa hari ini akan dilaksanakan vaksin di Kelurahan Oesapa Barat, dan hampir 90 persen semua RT di kelurahan tersebut sudah divaksin.

Wayan Astawa menyebut pihak kecamatan juga sudah melaksanakan rapat dengan kepala Puskesmas, Lurah, Kapolsek dan jajaran lainnya, untuk mempercepat vaksinasi.

"Jadi kami berkoordinasi dan bekerja sama untuk memberikan pelayanan vakasinasi. Kami sudah berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil agar memberikan data, warga mana saja yang belum divaksin, kami turun untuk divaksin," ujar dia.

Jika memang ada masyarakat yang memiliki penyakit sehingga tidak bisa di vaksin maka akan diterbitkan surat keterangan agar mereka tidak divaksin.

"Kami juga akan tegas kepada masyarakat jika mereka tidak ingin divaksin maka pelayanan di kantor kecamatan akan dibuatkan aturan agar yang datang hanya mereka yang sydah divaksin. Pasalnya untuk pelayanan vaksin semua akses terbuka, bahkan kami turun sampai ke rumah-rumah untuk memberikan pelayanan, jadi tidak ada alasan untuk tidak divaksin," pungkasnya. (*)