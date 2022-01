RM BTS Berikan Panggilan Baru untuk Jungkook, Ternyata Hal ini Penyebabnya

POS-KUPANG.COM - Jungkook BTS diketahui memiliki banyak nama panggilan.

Beberapa di antaranya adalah JK, The Golden Maknae, Kookie, dan Man of Our Dreams.

Meski begitu, RM BTS baru saja menambahkan satu lagi ke dalam daftar nama panggilan Jungkook.

Suga BTS terkejut Jungkook gunakan merchandise kalungnya sebagai pick gitar sungguhan. (HYBE)

Dalam video baru BTS, Suga memamerkan merchandise-nya untuk "Koleksi Buatan Artis" BTS.

Suga mendesain sendiri kalung pick gitar dengan logo BTS dan ARMY, serta notepad dan set cover.

Dalam video tersebut, RM berperan sebagai pembawa acara, Suga sebagai pemilik produk dan Jungkook menjadi model yang mencoba produk.

Suga tidak bermaksud agar kalungnya digunakan sebagai pick gitar yang sebenarnya, tetapi Jungkook menunjukkan kalungnya bisa juga dipakai untuk itu.

Jungkook terlihat memainkan gitar dengan menggunakan kalung pick gitar buatan Suga.

Suga terkejut melihat hal itu dan tidak menyangka sama sekali.

“Maksudku, bahkan orang yang tidak bisa bermain gitar seperti dia akan terlihat sangat pandai bermain gitar jika menggunakan pick ini,” kata Suga.