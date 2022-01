Inilah Lirik Lagu Christmas Tree OST Our Beloved Summer yang Dinyanyikan V BTS, Lengkap Terjemahan

POS-KUPANG.COM - Berikut lirik lagu Christmas Tree yang dinyanyikan oleh V BTS.

Artikel ini menyajikan pula terjemahan Indonesia dari lagu Christmas Tree.

Christmas Tree merupakan salah satu soundtrack drama korea Our Beloved Summer.

Diketahui, drama korea Our Beloved Summer kini sedang naik daun dan digandrungi banyak remaja.

Baca juga: Proyek Soundtrack 7FATES: CHAKHO Jungkook dan Suga BTS Bikin ARMY Terkejut, Ada Apa?

Lagu Christmas Tree ini menceritakan seseorang yang bahagia karena bisa saling terbuka dengan kekasihnya.

Berikut lirik lagu Christmas Tree - V BTS, disertai terjemahan Indonesia:

[Verse 1]

In this moment, I see you

It always comes around As I believed

When the rain stops

You shine on me

Your light’s the only thing

that keeps the cold out

Moon in the summer night

Whispering of the stars

They’re singing like Christmas trees for us

[Chorus]

So I’ll tell you

A million tiny things that

You have never known

It all gets tangled up inside

And I’ll tell you

A million little reasons

I’m falling for your eyes

I just want to be where you are

[Post Chorus]

It’s such a strange thing to do

Sometimes I don’t understand you

But It always brings me back

To where you are

[Verse 2]

Hoksi ani

Neoegen naman aneun moseubi isseo

Hanyeoreumbam oneun cheonnungachi

Mitgiji anneun gijeok gateun nollaun sungan, neon