Dosen PBI UCB Raih Dana Hibah Penelitian Asia Tenggara

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Edi Hayong

POS-KUPANG.COM, KUPANG---Salah seorang dosen pada Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Citra Bangsa ( PBI UCB), Selfiana Triyanti M. Ndapa Lawa, S.Pd., M.Pd, meraih Dana Hibah Penelitian Asia Tenggara.

Selfiana meraih ini setelah mengikuti pelbagai tahapan seleksi sejak Maret 2021. Dana hibah ini diselenggarakan oleh Southeast Asian Ministers of Education Organization dan Centre for Early Childhood Care Education and Parenting (SEAMEO CECCEP) yang berfokus pada bidang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Parenting.

Dalam rilis berita yang diterima Pos-Kupang, Selasa (28/12/2021) dituliskan bahwa untuk pelamar yang mengikuti seleksi proposal penelitian dan masuk ke website SEAMEO CECCEP, ada sebanyak 147 orang.

Selfiana menyampaikan terima kasih pada Tuhan karena dari jumlah itu, dia salah satu yang dinyatakan lolos setelah mengajukan proposal penelitian dan melakukan presentasi secara daring beberapa waktu lalu.

"Saat ini sedang menunggu publikasi artikel penelitian di Jurnal SEA-CECCEP sebagai salah satu luarannya," kata Yati, begitu ia akrab disapa.

Diceritakan Yati, awalnya ia mendapatkan informasi mengenai adanya dana hibah penelitian SEAMEO CECCEP dari grup Whatsapp FKIP UCB, lalu langsung mengecek kebenaran informasi itu di situs resmi penyelenggara dana hibah tersebut.

Setelah dirinya mengecek langsung di situs resmi SEAMEO CECCEP, ternyata betul ada dana hibah penelitian yang ditawarkan.

Lalu, dia pelajari persyaratannya, termasuk tema besar yang diusung pada program grand research SEAMEO CECCEP, dan mulai menulis proposal penelitian, lalu menggunggahnya di situs SEAMEO CECCEP pada 30 Maret 2021.

"Setelah dinyatakan lolos, saya melakukan penelitian dan hasilnya telah dipresentasikan baru-baru ini," kisah dosen pengampu mata kuliah Research Methodology ini.