Egy Dijadikan Messi Gantikan Ezra si Bintang Persib di Laga Indonesia vs Tim Singa

POS KUPANG.COM - Berikut prediksi susunan pemain Timnas Indonesia vs Singapura di Semifinal Leg 2 Piala AFF 2021, Sabtu (25/12/2021) malam ini. Egy Maulana akan lakoni posisi baru bak Lionel Messi di Barcelona.

Laga Timnas Indonesia vs Singapura bisa disaksikan via siaran langsung RCTI dan Siaran Langsung INews TV. Trio Striker Irfan Jaya, Egy Maulana Vikri dan Witan Sulaeman diandalkan, efek Ezra Walian si bintang Persib Bandung tak tajam.

Nah Timnas Indonesia vs Singapura ini merupakan laga babak Semifinal Leg 2 Piala AFF 2020 dan Live Streaming Singapura vs Indonesia ini bisa disaksikan via Live Streaming TV Online, Live Streaming INews TV dan Live Streaming RCTI mulai jam 19.30 WIB.

Nah, Shin Tae-yong kantongi ide untuk Egy Maulana Vikri di laga Timnas Indonesia vs Singapura terungkap.

Juru taktik asal Korea Selatan itu kemungkinan besar menjadikan Egy Maulana Vikri sebagai penyerang.

Hal itu terlihat dalam sesi latihan Timnas Indonesia yang berlangsung pada Kamis, 23 Desember 2021.

Saat itu, Egy Maulana Vikri bersama empat penyerang Timnas Indonesia lainnya, Dedik Setiawan, Ezra Walian, Hanis Saghara dan Kushedya Hari Yudo berlatih finishing atau penyelesaian akhir.

Sebenarnya tak mengherankan Egy Maulana Vikri diplot sebagai penyerang. Sebab, empat penyerang yang dibawa Shin Tae-yong ke Piala AFF 2020 tampil di bawah standar.

Tercatat dari empat nama di atas, baru Ezra Walian yang mencetak gol. Parahnya, Ezra Walian pun baru mengemas satu gol.

Karena itu, Shin Tae-yong diprediksi mengandalkan Egy Maulana Vikri sebagai penyerang, Selama ini, Egy Maulana Vikri dikenal kerap beroperasi sebagai winger maupun second striker.