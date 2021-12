Memanas Bursa Tranfers 2021: Persija Bergegas Beli Pemain, Senggol Nama Makan Konate & Hansamu Yama

POS KUPANG.COM - - Bursa transfer Liga 1 sudah resmi dibuka per 15 Desember 2021, salah satu tim yang mencari pemain baru adalah Persija Jakarta.

Persija kini telah merekrut beberapa pemain lokal.

Hingga saat ini Persija Jakarta telah mendatangkan dua pemain lokal mantan penggawa Timnas Indonesia U-19.

Persija diyakini tidak akan berhenti berburu pemain, kini dikabarkan Persija tinggal menunggu waktu untuk meresmikan rekrutan anyarnya, yakni satu pemain asing.

Ya, Persija Jakarta terlebih dahulu memperkenalkan eks AHHA PS Pati FC, Ichsan Kurniawan sebagai rekrutan anyar.

Pengunguman tersebut disampaikan Persija Jakarta melalui akun Instagram resmi milik klub, @persija pada Rabu (15/12/2021).

"Signed, sealed, delivered @ichsan24kurniawan (ditandatangani, disegel, dikunci-red)," tulis @persija.

Terbaru, Persija memperkenalkan Samuel Christianson Simanjuntak sebagai rekrutan anyar pada Jumat (17/12/2021).

"Another Simanjuntak coming through... Welcome to the family, @samuelchristianson (satu peamain baru yang memiliki marga Simanjuntak, selamat datang Samuel Christianson Simanjuntak,-red)," tulis Persija.

Kedua pemain tersebut sama-sama pernah memperkuat Timnas Indonesia U-19, di era yang berbeda-beda.