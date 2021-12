Duel Sabtu ini, Artur Beterbiev vs Marcus Browne Live ESPN, Simak Jadwal Tinju Dunia Lainnya

Petinju dunia Artur Beterviev vs Marcus Browne

Jadwal Tinju Dunia Artur Beterbiev vs Marcus Browne digelar Sabtu (18/12/2021) WIB.

Siaran Langsung Tinju Dunia juga bisa diakses via Live Streaming DAZN dan Live Streaming ESPN +.

Pertarungan di jadwal tinju dunia antara Artur Beterbiev vs Marcus Browne rencananya akan tayang mulai pukul 08.00 waktu setempat.

Duel tinju dunia antara Artur Beterbiev vs Marcus Browne bisa diakses via link Live Streaming ESPN +.

Selain itu juga ada dua duel non-gelar menarik, yakni Jake Paul vs Tyron Woodley dan Joseph Parker vs Derek Chisora .

Artur Beterbiev akan berhadapan dengan Marcus Browne di Bell Centre, Montreal, Kanada, Jumat waktu setempat atau Sabtu (18/12/2021) WIB.

Beteriev, petinju Rusia-Kanada, akan berusaha mempertahankan gelar juara kelas berat ringan WBC dan IBF yang disandangnya.

Beterbiev tak terkalahkan dalam 16 pertandingan dan selalu menang dengan KO.

Browne, penantang wajib titel WBC asal Amerika, memiliki rekor 24-1 (16 KO).

Tiga perebutan gelar lain akan terjadi di sektor putri. Marie-Eve Dicaire, petinju Kanada berusia 35 tahun, akan berusaha mempertahankan gelar menengah junior IBF, dengan melawan Cynthia Lozano, petinju Meksiko berusia 35 tahun.