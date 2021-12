Pabrik Uang Syahrini Bertambah Usai Berhijab, NFT Hijab Pertama Istri Reino Barack Go Internasional

POS KUPANG.COM -- Artis Syahrini terus melebarkan sayapnya di dunia bisnis. Bahkan kini, istri Reino Barack melebarkan sayapnya hingga ke mancanegara

Bahkan bisis hijab yang dikembangkan istri Reino Barack itu langsung mendapat sambutan luar biasa di luar negeri

Diketahui, baru saja diluncurkan, NFT hijab pertama di dunia milik penyanyi Syahrini habis dalam kurun waktu kurang dari 24 jam.

Pesona dan daya tarik Syahrini meski sudah dinikahi oleh Reino Barack tampaknya tak jua luntur.

Walau kini dirinya sudah mulai jarang tampil di layar televisi sebagai seorang penyanyi, Incess yang selalu menjadi trend center masih sukses mencuri perhatian masyarakat.

Hal ini terbukti saat Syahrini mengeluarkan NFT pertama miliknya pada Selasa (14/12/2021).

Jadi NFT hijab pertama di dunia, lewat akun instagram miliknya Syahrini mengabarkan bahwa produk miliknya tersebut berhasil terjual habis dalam waktu kurang dari 24 jam.

Dipasarkan melalui Binance.com, NFT incess dijualnseharga 20 BSUD atau $19,9.

"I Woild Thank to All Supported and Joined Me in Metaverse, My First NFT Is Now Sold Out In Just Several Hours After Its Launch, You Guys So DOPE," papar Incess.

Keberhasioan istrinya tersebut pun mendapat sambutan hangat dari Reino Barack sang suami yang mengaku turut bangga.

