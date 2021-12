Ulang Tahun ke-44, Nicholas Sean Beri Kejutan Manis untuk Veronica Tan,Potret eks Istri Ahok Disorot

POS-KUPANG.COM - Pada Sabtu lalu, 4 Desember 2021, Veronica Tan berulang tahun.

Mantan istri dari Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok ini genap berusia 44 tahun.

Di hari spesialnya itu, Veronica mendapat kejutan sederhana namun manis, dari kedua putranya, Nicholas dan Daud.

Terlihat pula adiknya, Daud Albeenner Purnama yang ikut berfoto.

Nicho menyebut bahwa sang adik sudah lebih tinggi darinya.

Berikut postingannya:

"Happy birthday Mom from your two sons.

(selamat ulang tahun Ibu, dari kedua anak laki-lakimu)

Daud's already getting taller than me...

(Daud sudah lebih tinggi daripada aku)