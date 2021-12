Baru Punya Instagram, Foto Profil Instagram Jimin BTS Bikin ARMY Heboh, Kenapa?

POS-KUPANG.COM - ARMY, penggemar boy group BTS, baru menyadari ada sesuatu yang mengganjal di foto profil Instagram pribadi Jimin BTS.

Foto profil tersebut berasal dari photobook konsep Map of The Soul On:E.

Sekilas memang tak ada yang aneh dengan foto profil Jimin. Ia terlihat menawan seperti biasanya.

Namun, saat dilihat dengan jeli, terdapat sebuah tulisan di bagian leher Jimin.

Rupanya, foto profil yang digunakan Jimin itu merupakan hasil dari editan seorang penggemar yang diunggah di situs blog Korea Selatan, Tistory.

Penggemar tersebut menggunakan nama pengguna 1013x1995. Ia menambahkan kata "Your Filter" di bagian leher Jimin.

Sementara di foto aslinya dalam photobook tidak terdapat tulisan apapun.

Kata "Your Filter" itu mengacu pada lagu solo Jimin yang berjudul "Filter".

Penggemar yang beruntung foto hasil editannya dipakai Jimin langsung mengungkapkan perasaanya melalui blog Tistory.

"Gak mungkin... Apa? Bagaimana ini bisa terjadi?!" tulis penggemar tersebut, dilansir dari Koreaboo, Selasa (7/12/2021).