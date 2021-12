PSSI dan PT LIB Berencana Gelar Laga 8 Besar Liga 2 Hadirkan Suporter dan Tamu Undangan

POS KUPANG.COM - PSSI dan PT LIB sebagai operator kompetisi akan melakukan uji coba untuk menghadirkan penonton pada Babak 8 Besar Liga 2 yang akan dimulai 15 Desember hingga babak final.

Dua stadion, yakni Stadion Pakansari, Kabupaten Bogor dan Stadion Wibawa Mukti, Cikarang, Kabupaten Bekasi, akan disiapkan untuk menggelar babak delapan besar ini.

Delapan tim yang mengikuti babak delapan besar Liga 2 adalah PSIM Yogyakarta, Persis Solo, Sulut United, Persiba Balikpapan, Sriwijaya FC, PSMS Medan, Dewa United, dan Rans Cilegon FC

Seperti yang kita ketahui dari 19 instruksi yang diberikan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), salah satunya mengatur soal uji coba kehadiran penonton Liga 1 2021-2022 di stadion.

Baca juga: PSM Makassar Ngotot Libas Persija Jakarta di Stadion Manahan Tanpa Striker Wiljan Pluim

"Karena ini sifatnya uji coba, maka yang akan hadir sifatnya masih undangan. Ini juga untuk persiapan Seri IV Liga 1 di Pulau Bali yang juga ada penonton,’’ kata Ketua Umum PSSI Mochamad Iriawan seusai bertemu dengan Menpora Zainudin Amali, hari ini.

Dalam pertemuan dengan Menpora itu, hadir juga Waketum PSSI Iwan Budiantio, Sekjen PSSI Yunus Nusi, Dirut PT LIB Akhmad Hadian Lukita, dan Direktur Operasional Sudjarno.

Dalam uji coba dengan penonton ini yang akan hadir adalah suporter dengan kuota sebanyak 100 orang per klub, pejabat pusat & daerah, sponsor dan partner klub dengan kuota sebanyak 10 orang per sponsor.

Kemudian title sponsor, co sponsor dan official sponsor LIB dengan kuota sebanyak 50 orang per sponsor, official broadcast partner dengan kuota sebanyak 10 orang per partner.

“Kami baru saja membahas tentang persiapan kompetisi sepakbola yang akan dimulai dengan penonton. Karena ini merupakan tahap awal, maka akan dilakukan uji coba terlebih dahulu,” kata Menpora.

Menpora menegaskan pada tahapan awal ini bentuknya undangan kepada para klub dan jumlahnya terbatas.