Bidik Potensi Pasar B2B dan UKM XL Axiata Perluas Layanan di Sumatera

Laporan reporter POS-KUPANG.COM, Irfan Hoi

POS-KUPANG.COM, KUPANG- PT XL Axiata Tbk ( XL Axiata) melalui XL Axiata Business Solutions melihat besarnya potensi pasar untuk layanan korporasi business-to-business(B2B) dan UKM di Sumatera.

Sejumlah langkah saat ini tengah dilakukan oleh perseroan untuk masuk ke pasar Sumatera, antara lain berupa kerja sama strategis dengan korporasi dan komunitas UKM di wilayah Sumatera.

Chief Enterprise & SME Officer XL Axiata, Feby Sallyanto mengatakan, XL Axiata Business Solutions telah menyiapkan dan mengembangkan infrastruktur digital, sumber daya manusia (SDM), serta platform untuk mendukung semua sektor usaha yang ada di Indonesia, khususnya Sumatera.

"Meliputi sektor industri yang berhubungan dengan alam seperti perkebunan, pertambangan dan potensi lain, termasuk juga bisnis UKM," kata dia, Kamis 2 Desember 2021.

Mengawali keseriusan bisnis di wilayah Sumatera, XL Axiata Business Solutions membuka ruang untuk berkolaborasi dengan berbagai segmen industri, salah satunya dengan berpartisipasi aktif dalam event KIM Investment Expo 2021 yang diadakan oleh Kawasan Industri Medan, Jumat 26 November 2021 lalu.

Dalam acara tersebut Feby Sallyanto hadir menjadi salah satu pembicara mengenai digitalisasi dan transformasi yang dapat di lakukan di wilayah Sumatera agar terjadi percepatan pertumbuhan ekonomi.

Di acara Seminar KIM Investment Expo 2021 di Medan, Feby menekankan bahwa XL Axiata Business Solutions berkomitmen untuk mendukung pelaku usaha mengembangkan kawasan industri di seluruh Indonesia dengan menjadi partner ICT yang terintegrasi dalam mengembangkan infrastruktur digital, beragam solusi dan layanan bisnis terpadu.

Lini layanan IoT memiliki variasi solusi masa depan yang akan mengubah cara bekerja pelaku kawasan industri, seperti Smart Surveillance System, Control Access and Building Automation, Over The Top Dashboards for Smart Industry, serta Intelligent Logistics and Wastewater Treatment.

Aspek-aspek tersebut dapat memperoleh manfaat apabila transformasi digital diberlakukan oleh pengelola kawasan industri. XL Axiata Business Solutions berpengalaman dalam menyediakan layanan ICT yang terkonvergensi dan di saat yang sama, menjadi pelaku aktif penerapan transformasi digital.