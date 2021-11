Pimcab Bulog Sub Divre Atambua : Ambang Batas atas Harga Jual Beras jenis Premium Bulog Rp 13.000

Pimpinan Cabang Kantor Bulog Sub Divre Atambua, Naomi Uly.

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Edi Hayong

POS-KUPANG.COM, BETUN--Pimpinan Cabang Kantor Bulog Sub Divre Atambua, Naomi Uly menegaskan, harga jual beras jenis premium Bulog sudah ditetapkan sebesar Rp 10. 500 per kilogram di gudang Bulog.

Agen Rumah Pangan Kita (RPK) yang akan menjual beras jenis ini diharapkan tidak boleh lebih dari ambang batas harga teratas sebesar Rp 13.000 per kilogram.

Naomi Uly kepada Wartawan di Betun pekan lalu menuturkan, khusus di Kabupaten Malaka RPK yang aktif menjual beras premium Bulog yakni RPK Jisel.

Dijelaskan Naomi, dari informasi yang diterimanya, Jisel merupakan satu-satunya RPK yang aktif di Kabupaten Malaka dan menjual beras ini kepada e-warung dengan harga Rp 11. 000 per kilogram.

Baca juga: Kabulog Sub Divre Atambua Tepis Indikasi Dugaan Penyalahgunaan Dana PBPNT di Malaka

Dari e-warung menyalurkan kepada Kelompok Penerima Manfaat (KPM) Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kabupaten Malaka dengan harga Rp 12. 000 per kilo dan tidak melampaui harga eceran tertinggi (HET) sebesar Rp 13. 000 per kilogram.

"Jadi ambang batas atas Rp 13.000. Harga jual jangan melewati HET itu. Untuk Malaka masih normal karena dibawa HET dan belum ada yang klaim," jelasnya.

Menurut Naomi, harga jual eras Bulog jenis Premius sebesar Rp 10. 500 per dari gudang Bulog dan pihaknya melayani RPK sesuai harga tersebut tanpa berubah dengan kualitas yang terjamin.

Ditegaskan Naomi, pihaknya tidak mungkin menyalurkan beras dengan kualitas yang jelek. Hal ini diketahui, karena belum ada RPK yang mengajukan klaim terhadap beras yang disalurkan Bulog untuk menyukseskan program BPNT di Kabupaten Malaka.

Baca juga: Berkas Dinyatakan P-21, Kabag Tatapem Malaka dan BB Diserahkan ke Kejari

Menurutnya, tidak ada masalah yang berkaitan dengan jual beras untuk menyukseskan program bantuan non tunai tersebut.

Jika ada masalah, bisa disampaikan ke Bulog Atambua, karena beras Premium punya kualitas terbaik untuk disalurkan kepada KPM BPNT di Kabupaten Malaka.

Data dan informasi yang dihimpun di sejumlah e-warung di Malaka, beras premium yang disalurkan kepada KPM dengan harga yang tidak melampui harga eceran tertinggi (HET) sebesar Rp 13. 000 per kg.

Ditambahkan Naomi, Agen BRILink dari informasi yang diperolehnya mereka menjual dengan harga Rp 12. 000 per kg. Untuk itu para pemilik e-warung diharapkan agar jangan termakan informasi miring terkait harga beras bantuan BPNT.

Ditanya soal stok beras di gudang Bulog mengantisipasi musim hujan nanti, Naomi menyampaikan bahwa beras Bulog didatangkan dari beberapa wilayah seperti dari NTB dan Sulawesi.

"Kami membawahi tiga kabupaten yakni Malaka, Belu dan TTU. Stok di gudang saat ini untuk tiga bulan kedepan ada 2.070 ton dan dalam perjalanan ada 2.200 ton. Jadi untuk stok aman," tandas Naomi.(*)